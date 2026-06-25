Bagnaia fährt ab 2027 für Aprilia
Der italienische MotoGP-Pilot Francesco Bagnaia fährt ab nächster Saison für Aprilia. Dies teilte der italienische Rennstall am Donnerstag mit.
Einen Tag, nachdem Ducati den Abgang des zweifachen MotoGP-Weltmeisters verkündet hatte, ist der neue Rennstall des Italieners offiziell. Bagnaia unterschrieb einen Vierjahresvertrag. Damit fährt der 29-Jährige ab der Saison 2027 an der Seite seines Landsmanns und aktuellen WM-Leaders Marco Bezzecchi.
Bagnaia-Ersatzmann bei Ducati ist der aktuelle spanische KTM-Fahrer Pedro Acosta.