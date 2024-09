Bagnaia landet bei 100. MotoGP-Start im Kies

Weltmeister Francesco Bagnaia hat bei seinem 100. MotoGP-Start die Chance auf den doppelten Jubiläumssieg und auch den Sprung zurück an die Spitze des Klassements liegengelassen.

Vor Heimpublikum schied der Italiener beim Großen Motorrad-Preis der Emilia-Romagna in Misano mit seiner Ducati sieben Runden vor Schluss nach einem Sturz aus, den 100. Sieg in der Königsklasse für den Hersteller aus Bologna holte stattdessen sein Teamkollege Enea Bastianini.

Bagnaias Landsmann setzte sich beim 14. Saisonlauf nach 27 Runden vor seinem spanischen Markenkollegen Jorge Martin durch, Ducati feierte einen Vierfachsieg. Martin baute seine Führung in der WM vor Bagnaia von vier auf 24 Punkte aus (341:317).

Bagnaia, seit 2019 in der MotoGP am Start, gewann nach seinem Sprintsieg am Samstag zwar den Start, musste Martin und Bastianini aber schnell passieren lassen. Dann rutschte der Titelverteidiger ins Kiesbett. Bastianini überholte Martin in der Schlussrunde mit einem harten Manöver.

Damit steht Bagnaia (27) nach 100 Starts weiter bei 25 Siegen, mehr haben nur vier andere Piloten bis zu dieser Marke in der MotoGP geholt: Valentino Rossi (Italien/54), Marc Marquez (Spanien/40), Casey Stoner (Australien/33) und Jorge Lorenzo (Spanien/29).

