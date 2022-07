Bale gelingt erstes Tor für Los Angeles FC

Der walisische Fußball-Star Gareth Bale hat seinen ersten Treffer nach seinem Wechsel von Real Madrid in die nordamerikanische Liga MLS erzielt. Beim 2:0 (0:0)-Sieg des Los Angeles FC bei Sporting Kansas City traf der 33-Jährige am Samstag (Ortszeit) in der 83. Minute zum Endstand. Bale war eine Woche nach seinem Debüt für seinen neuen Club in der 65. Minute eingewechselt worden.

Der ebenfalls neu verpflichtete italienische Europameister Giorgio Chiellini stand in der Startformation und wurde später ausgewechselt. Während Innenverteidiger Chiellini seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet hat, ist Bale mit Wales in vier Monaten bei der WM-Endrunde in Katar dabei. Mit dem Los Angeles FC führen beide die Tabelle der Western Conference mit nun 45 Punkten aus 21 Spielen an. Trainer des Teams ist Steven Cherundolo, der früher in der deutschen Bundesliga für Hannover 96 spielte.

(APA/dpa)

Artikelbild: Imago