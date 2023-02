Bale startet Golf-Karriere mit Rang 16

via

Gareth Bale hat drei Wochen nach seinem Abschied von der Fußballbühne einen erfolgreichen Start in seine Golf-Karriere hingelegt. Der 33-Jährige belegte beim prestigeträchtigen Pro-Am-Turnier im kalifornischen Pebble Beach an der Seite von Profi Joseph Bramlett (USA) den 16. Platz unter 156 Paaren. Das Duo beendete das auf drei Runden verkürzte Turnier in der Amateur-Wertung mit 16 Schlägen unter Par.

Der walisische Rekordnationalspieler Bale hatte schon während seiner Fußball-Karriere kein Geheimnis aus seiner Leidenschaft für Golf gemacht. „Er denkt zuerst an das Nationalteam von Wales, dann an Golf und dann an Real Madrid“, hatte Real-Manager Predrag Mijatovic einmal gesagt.

Bale hat allerdings auch noch Luft nach oben: Sieger des Turniers, bei dem in der Vergangenheit schon Stars wie die Schauspieler Bill Murray und Kevin Costner antraten, wurde Football-Profi Aaron Rodgers von den Green Bay Packers an der Seite von Ben Silverman mit 26 Schlägen unter Par.

Noch nicht entschieden ist derweil die Profi-Wertung, in der der ehemalige Weltranglistenerste Justin Rose aus England mit zwei Schlägen Vorsprung auf ein US-Trio führt. Starker Wind und Regen hatten am Wochenende immer wieder für Verzögerungen gesorgt. Marcel Siem (Ratingen) und Matti Schmid (Herzogenaurach) waren bereits am Cut gescheitert.

