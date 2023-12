Ball im Aus? Diskussionen um erstes Arsenal-Gegentor

Mit einer 0:2-Heimniederlage gegen West Ham United hat der FC Arsenal am Donnerstagabend den Sprung zurück an die Tabellenspitze der Premier League verpasst. Für Diskussionen sorgte eine Situation vor dem ersten Gegentor: Auch nach VAR-Check konnte nicht gänzlich gecheckt werden, ob sich der Ball zuvor im Tor-Aus befand.

In der 13. Minute brachte Tomas Soucek die Gäste mit 1:0 in Führung. Bei der Vorlage von West-Ham-Angreifer Jarrod Bowen sah es jedoch zunächst so aus, als ob der Ball sich im Aus befunden hätte. Die Szene war für den Videoschiedsrichter nicht vollständig aufzulösen, nach einem minutenlangen Check wurde die Entscheidung des Schiedsrichterteams am Feld übernommen und das Tor schlussendlich gegeben.

„Ich habe es nicht gesehen. Sie haben nur gesagt, dass das Bild nicht schlüssig war“, sagte Arsenal-Trainer Mikel Arteta in der Pressekonferenz nach dem Spiel. „Es ist nur schade, dass die Technologie, die wir haben, nicht so eindeutig ist, um sagen zu können wenn der Ball aus dem Spiel ist. Es ist passiert, er ist weg, und wir können nichts mehr dagegen tun.“

VIDEO-Highlights: Arsenal verliert gegen West Ham United

Für Vorlagengeber Jarrod Bowen war die Situation nach Spielende schwer zu beurteilen: „Ich habe es nicht gesehen. Es ist schwierig, weil der Ball in der Luft war“, sagte der 27-Jährige bei Amazon Prime Sport. „Es wäre leichter zu erkennen gewesen, wenn er auf dem Boden gelegen hätte. Es war wirklich wichtig, das erste Tor zu schießen. Wir haben heute Abend gewonnen. Wir müssen ein Spiel nach dem anderen nehmen. Es klingt langweilig, aber wir müssen weiter Ergebnisse erzielen.“

Nicht die erste strittige Situation gegen Arsenal

Eine vergleichbare Situation vor einem Gegentor gab es für die „Gunners“ bereits vor einigen Wochen. Bei der Niederlage bei Newcastle United am 4. November ging dem einzigen Tor des Spiels eine ähnliche Szene voraus. Auch damals sah es so aus, als ob der Ball vor der entscheidenden Hereingabe im Tor-Aus war. Wie auch beim Spiel gegen West Ham wurde hier entschieden, dass der Treffer zählt.

VIDEO-Highlights: Kontroverses Tor bei Newcastle-Sieg gegen Arsenal

(Red.)