Balljunge spricht über Situation vor DFB-Tor mit Kimmich & Musiala

Der 15-jährige Noel Urbaniak bereitete das verrückteste DFB-Tor seit langem mustergültig vor. Sky sprach mit den Protagonisten.

Ein Tor für die DFB-Geschichtsbücher – und alle sprechen über ihn! Noel Urbaniak. Noel, wer?

Noel war bei der Entstehung des 2:0 gegen Italien maßgeblich beteiligt. Bei seiner Premiere (!) als Balljunge bereitete er den Treffer von Jamal Musiala mit vor, leistete die Vor-Vorlage.

Was war passiert?

Vor der Ecke warf Noel den Ball blitzschnell direkt zu Kapitän Joshua Kimmich. Dieser bemerkte Italiens Unaufmerksamkeit im Strafraum und spielte flach in die Mitte, wo Musiala komplett frei stand und ins leere Tor traf.

Verrückt: Torhüter Gianluigi Donnarumma hatte zu diesem Zeitpunkt noch mit seinen Vorderleuten gehadert und diese zurechtgewiesen. Auch einige DFB-Stars hatten die Aktion zunächst gar nicht mitbekommen.

Sky traf Noel nach der Partie vor der Mixed Zone in den Katakomben des Dortmunder Signal Iduna Parks, als er gerade mit seinen Balljungen-Kollegen unterwegs war.

„Das ist sein Assist“

„Ich hatte den Ball und habe Kimmich den dann zugeworfen. Er hat sich später auch noch einmal bei mir bedankt für den Assist und mir den Spielball unterschrieben. Das ist jetzt meiner“, erklärte er stolz mit dem Ball in der Hand. Ein gemeinsames Foto hat es auch noch gegeben. Dazu wird ihn der DFB mit einem Trikot belohnen.

Kimmich selbst beschrieb die Situation auf Sky Nachfrage wie folgt: „Ich bin rausgegangen, wollte den Ball. Er war auf jeden Fall auf Zack und hat dann auch das Tor mit ermöglicht.“ Musiala ergänzte: „Das ist sein Assist.“

„Ist sein Assist“ – Musiala lobt Balljungen nach Geistesblitz

Noel, der in der B-Jugend des Hombrucher SV spielt, konnte nach Spielschluss noch nicht fassen, wie ihm geschieht: „Ich finde das einfach unglaublich, das ist wirklich ein krasses Gefühl. Wenn man so will, war ich heute der zwölfte Mann für das DFB-Team. Ich hätte am liebsten noch mit der Mannschaft mit gejubelt.“

(Fabian Schreiner, Patrick Berger & Florian Plettenberg/sport.sky.de)/Bild: Imago