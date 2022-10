Ballon d’Or 2022: Alle Infos zu den Kandidaten und zur Übertragung

via

Die Kandidaten für den Ballon d’Or 2022 stehen fest! Sky zeigt die Verleihung am 17. Oktober live im Stream. Hier gibt’s alle Infos zur Wahl und Übertragung!

Es ist der wohl bedeutendste Fußball-Award auf der individuellen Ebene: der Ballon d’Or. Der Goldene Ball für den besten Fußballer und die beste Fußballerin des Jahres gilt seit jeher als eine der höchsten Auszeichnungen im Profi-Fußball. Seit dem 12. August ist klar, wer sich 2022 Hoffnungen auf die begehrte Auszeichnung und damit auf die Nachfolge des amtierenden Titelträgers Lionel Messi machen darf.

Wer steht auf der Kandidatenliste für den Ballon d’Or 2022? Wer hat die besten Chancen auf den Award? Und welche Änderungen gibt es bei der Vergabe für die Saison 2021/22?

Sky hat alle Infos zum Ballon d’Or 2022 und den Kandidaten im Überblick:

Ballon d’Or Kandidaten 2022: Wer ist nominiert?

Die offizielle Kandidatenliste für den Ballon d’Or 2022 wurde vom ausrichtenden Magazin France Football am Freitag, dem 12. August veröffentlicht.

Als Favoriten auf den Goldenen Ball gelten gemeinhin der Franzose Karim Benzema, der Real Madrid mit seinen wichtigen Toren zum Champions-League-Titel schoss und Ausnahmestürmer Robert Lewandowski, der sich bereits im vergangenen Jahr überraschend gegen Lionel Messi geschlagen geben musste.

Wo und wann wird der Ballon d’Or 2022 verliehen?

Hier tritt die erste Änderung bei der Vergabe des begehrten Fußballer-Awards in Kraft. Bisher wurde der Ballon d’Or stets im Dezember verliehen und dem besten Fußballer und der besten Fußballerin des ablaufenden Kalenderjahres überreicht. Künftig soll der Award jedoch als Auszeichnung für die besten Leistungen der abgelaufenen Saison, also des Zeitraums von August bis Juli des nächsten Jahres verliehen werden. Damit geht auch die Zeremonie früher im Jahr, im Oktober über die Bühne.

Die Verleihung des Ballon d’Or 2022 findet somit am 17. Oktober 2022 statt. Ort der Veranstaltung wird wie üblich das Theatre du Chatelet in Paris sein.

+++ Sky zeigt die Verleihung ab 20:30 Uhr live auf Sky Sport News und im Stream auf skysportaustria.at/streaming +++

Wie wird der Ballon d’Or-Gewinner gewählt?

Auch bei der Wahl des Ballon d’Or Gewinners und der Gewinnerin gibt es im Jahr 2022 einige Änderungen. Wurden die Preisträger bisher noch von Medienvertretern aus 170 stimmberechtigten Fußball-Nationen gewählt, dürfen in diesem Jahr nur noch Juroren aus den ersten 100 Ländern in der FIFA Weltrangliste an der Abstimmung teilnehmen. Die Kandidatenliste wird von einem Expertenrat um Ex-Profi und Ballon d’Or-Botschafter Didier Drogba erstellt.

Zudem sollen neben den individuellen Leistungen, die weiterhin im Mittelpunkt stehen, ab sofort auch die gewonnenen Titel in Verein und Nationalmannschaft sowie das Fair-Play-Verhalten der Spieler in die Wahl einfließen – ein potenzieller Vorteil für Karim Benzema, der mit Real Madrid die Champions League 2022 gewinnen konnte.

Was ist der Ballon d’Or eigentlich?

Der Ballon d’Or ist ein Preis für den besten männlichen Fußballer des jeweiligen Kalenderjahres und wird seit 1956 von der französischen Fußballzeitschrift France Football verliehen. Ursprünglich war die Ehrung nur für europäische Spieler vorgesehen, ab 1995 konnten auch nicht-europäische Spieler nominiert werden, sofern sie bei europäischen Vereinen aktiv waren. Daher war die Auszeichnung bis 2006 auch unter dem Namen Europas Fußballer des Jahres bekannt.

Sind Ballon d’Or und FIFA Weltfußballer-Wahl dasselbe?

Nein. Seit 2007 stehen beim Ballon d’Or alle Spieler weltweit zur Wahl, sodass der Preis mittlerweile den besten Spieler der Welt auszeichnet. Daher wird die Zeremonie auch oft als Weltfußballer-Wahl bezeichnet, wird jedoch getrennt von dem FIFA Weltfußballer des Jahres verliehen.

Wer war der Ballon d’Or Sieger 2021?

In einer umstrittenen Ballon d’Or-Vergabe inklusive angeblicher Leaks im Vorfeld wurde der Preis für den besten männlichen Fußballer 2021 zum insgesamt siebten Mal an Lionel Messi verliehen. Für den Ausgang der Wahl hagelte es massive Kritik, da in den Augen vieler Medienvertreter und Experten Robert Lewandowski der verdiente Titelträger gewesen wäre.

Titelträgerin des Ballon d’Or für die beste weibliche Fußballerin 2021 war die Spanierin Alexia Putellas vom FC Barcelona.

Wer hat den Ballon d’Or am häufigsten gewonnen?

Rekordgewinner des Ballon d’Or ist Lionel Messi. Zwischen 2009 und 2019 konnte der Argentinier den Goldenen Ball insgesamt sechsmal mit nach Hause nehmen. Dahinter folgt Cristiano Ronaldo mit fünf Auszeichnungen.

Insgesamt siebenmal ging die Trophäe an deutsche Spieler. Die deutschen Gewinner waren Gerd Müller (1970), Franz Beckenbauer (1972 & 1976), Karl-Heinz Rummenigge (1980 & 1981), Lothar Matthäus (1990) und Matthias Sammer (1996).

Diese 30 Spieler sind nominiert