Balotelli kurz vor Wechsel in die Türkei

“Enfant terrible” Mario Balotelli könnte in Zukunft in der türkischen Süper Lig für den Aufsteiger Adana Demirspor auf Torejagd gehen.

Vereinspräsident Murat Sancak sagte dem türkischen Sender “A Spor”: “Mit Balotelli haben wir fast eine Einigung erreicht. Wir sind bei 85 Prozent. Mario hat uns gesagt, dass er zu uns kommen will, er wird nächste Woche in die Türkei kommen. Er will mit uns erfolgreich sein, um zur Weltmeisterschaft in Katar zu fahren.”

Zuletzt spielte Balotelli in Italiens Serie B für den AC Monza. Nach dem verpassten Aufstieg in die Serie A wurde der Vertrag des Angreifers nicht verlängert. In zwölf Ligaspielen für Monza erzielte der aktuell vereinslose Balotelli vergangene Saison fünf Treffer.

Bild: Imago