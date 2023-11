Balotelli in schweren Autounfall in Italien verwickelt

Der frühere italienische Nationalspieler Mario Balotelli war am Donnerstagabend in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Der 33-Jährige kam in der norditalienischen Stadt Brescia mit seinem Auto von der Straße ab.

Der Stürmer des türkischen Klubs Adana Demirspor konnte sich unversehrt aus dem zerstörten Fahrzeug befreien. Alle Airbags in Balotellis Auto platzten. Laut Gazzetta dello Sport habe er einen von der Polizei angeordneten Alkoholtest verweigert. Die Unfallursache ist noch unklar.

Balotelli erzielte für die italienische Nationalmannschaft in 36 Länderspielen 14 Treffer. Bekannt wurde er vor allem durch seinen Doppelpack beim 2:1-Sieg gegen Deutschland im EM-Halbfinale 2012. Auf Vereinsebene war Balotelli unter anderem für Manchester City, den FC Liverpool sowie die Mailänder Klubs AC und Inter aktiv. Seinem Verein fehlt der Angreifer derzeit wegen einer Knieverletzung.

(SID)/Bild: Imago