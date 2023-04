Barca auf Stürmersuche: Ex-Sturm-Kicker wohl auf der Liste

via

Der FC Barcelona ist weiter auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Die Verantwortlichen der Katalanen sind seit Monaten an Vitor Roque von Athletico Paranaense interessiert. Das 18-jährige Sturmtalent steht auch bei zahlreichen anderen europäischen Topklubs auf dem Zettel. Als Alternative steht wohl auch ein ehemaliger Angreifer von Sturm Graz auf dem Zettel der Katalanen.

Demnach ist Barca wohl auch an Rasmus Höjlund interessiert. Der 20-Jährige kickt derzeit in der Serie A bei Atlalanta Bergamo. Allerdings scheint Roque aktuell die erste Wahl von Barcelona zu sein, die Katalanen sollen auch in der Pole Position um die Unterschrift des Sturmtalentes sein. Das bestätigte nun erneut Transfer-Experte Fabrizio Romano. Demnach bevorzuge der Brasilianer einen Wechsel zur Blaugrana.

Allerdings sind auch einige andere Topklubs an Roque dran, darunter einige aus der Premier League. Sollte der Deal letztlich aber scheitern, stünden laut der spanischen Sport eben Højlund und Gift Orban (20, KAA Gent) als Alternativen bereit.

