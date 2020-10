Barca-Chef sorgt bei Rücktritt für Wirbel – Kommt Superliga?

Der umstrittene Clubchef Josep Bartomeu hat beim krisenerschütterten FC Barcelona seinen Rücktritt erklärt, aber die eigentliche Nachricht war eine ganz andere. Bei seiner Rücktrittserklärung in Barcelona sorgte er am Dienstagabend für Wirbel, als er die Diskussionen um eine mögliche Einführung einer europäischen Superliga neu entfachte.

Bartomeu verriet, der Traditionsverein habe noch schnell vor seinem Rücktritt die Teilnahme an einer solchen Superliga zugesagt. Das müsse aber noch von den Mitgliedern mit Stimmrecht bestätigt werden, fügte Bartomeu hinzu, als ob dies die einzige Hürde wäre. Dabei hat die Idee einer milliardenschweren europäischen Superliga bisher vor allem Kritik und Ärger hervorgerufen.

Unfortunate @jmbartomeu statement on his last day about @fcbarcelona joining a weak and imaginary competition which would be their ruin. It confirms his ignorance about the football industry. Sad end for a president with successes and lately many mistakeshttps://t.co/byyci9cl8h

