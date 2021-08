Barca-Clinch mit La Liga: So kam es zum Messi-Beben

Nach 21 Jahren beim FC Barcelona wird sich Lionel Messi wohl einen neuen Verein suchen. Obwohl beide Seiten sich einig waren, ist eine Verlängerung nicht möglich. Es geht um Finanical Fairplay, TV-Rechte und ein Machtspiel zwischen Barca und La Liga.

Lange deutete vieles darauf hin, dass Messi seinen Vertrag bei den Katalanen am Donnerstag verlängern würde. Bis zuletzt waren auch der mehrfache Weltfußballer selbst und sein Vater und Berater Jorge Messi von einer Unterschrift beim angesetzten Meeting überzeugt. Stattdessen verkündete Barca nach dem Gespräch: Messi wird seinen Vertrag nicht verlängern.

Dass es trotz Einigung beider Parteien und dem Wunsch auf eine weitere Zusammenarbeit nicht zu einer Unterschrift kam, hat mehrere Gründe. Einer davon ist die neue Financial-Fairplay-Regel der spanischen Liga. Demnach darf ein Verein nur 70 Prozent der Einnahmen in Gehälter von Spieler investieren. Beim FC Barcelona waren es in der vergangenen Saison rund 110 Prozent. Der Versuch, Großverdiener wie Samuel Umtiti oder Philippe Coutinho zu verkaufen, misslang.

Um diese Regelung zu umgehen, handelten Barca und die Messi-Fraktionen neue Konditionen aus. Statt 100 Millionen Euro brutto sollte der Angreifer “nur noch” 50 Millionen Euro jährlich kassieren. Dafür allerdings fünf Jahre lang, statt wie geplant zwei Jahre. Somit wäre Messi das Geld sicher, allerdings auf einen längeren Zeitraum gestreckt. Zunächst sah es so aus, als würde La Liga mitspielen, doch dann der Schock am Donnerstag: Barca darf Messi auch bei kleinerem Gehalt nicht anmelden.

Dieser Umschwung aufseiten der Liga ist darin begründet, dass sich der FC Barcelona derzeit gegen ein Angebot stellt, das der Primera Division vorliegt. Das Finanzunternehmen CVC Capital Partners will 15 Prozent der TV-Rechte an LaLiga für rund 2,7 Milliarden Euro erwerben, bei einer Vertragslaufzeit von 50 Jahren. Da die audiovisuellen Rechte in Spanien bei den Klubs liegen, reicht das Veto Barcas, um einen Deal zu verhindern.

Auf der Homepage erklärte der Verein nach dem verkünden des Messi-Aus’, dass man diesem Deal nicht zustimmen könne. Zum Unmut der Liga.

“Der FC Barcelona ist der Ansicht, dass die angekündigte Transaktion nicht ausreichend mit den Vereinen (den Inhabern der Fernsehrechte) erörtert wurde, dass der Betrag nicht mit den Jahren der Laufzeit übereinstimmt und dass die Vereinbarung einen Teil der audiovisuellen Rechte aller Vereine für die nächsten 50 Jahre betrifft.

Der FC Barcelona hält es für unangemessen, einen Vertrag mit einer Laufzeit von einem halben Jahrhundert zu unterzeichnen, da es in der Fußballwelt immer Unwägbarkeiten gibt. Die Vertragsbedingungen, die LaLiga beschreibt, verurteilen die Zukunft des FC Barcelona in Bezug auf die Übertragungsrechte.”

Durch den Geldregen von 2,7 Milliarden Euro würde auch der FC Barcelona profitieren. Durch die spontane Erhöhung der Einnahmen wäre ein Messi-Deal wieder im Rahmen des Financial Fairplays möglich. Da Barcelona diese Einnahmen und andere Quellen fehlen, würde ein neuer Vertrag mit der Vereinslegende die 70-Prozent-Deckelung sprengen.

Dass La Liga auch die Umgehung über einen Fünf-Jahres-Vertrag nicht mehr akzeptiert, ist dabei als Reaktion auf die Ablehnung Barcas gegenüber der TV-Rechte-Übernahme zu verstehen. La Liga wollte den FC Barcelona mit der Absage einer Anmeldung im Ligaregister unter Druck setzen. Doch Barcelona gab dem Druck nicht nach. Auch, weil die Katalanen noch nicht von den Plänen der Super League abrücken wollen. Diese würde ein zusätzliches Hindernis bekommen, wenn Barca einen Teil der Rechte am eigenen Bild an einen neuen Anbieter abtreten würde.

Barça president Joan Laporta: “Leo Messi wanted to STAY at Barcelona, he had an agreement to stay at Barça and we wanted Leo to stay. I want to thank Leo’s camp and all people involved in the negotiations. Unfortunately, because of La Liga rules we can’t proceed”. 🔴 #FCB #Messi pic.twitter.com/oCiDwP4Ps7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2021