Barca droht CL-Aus! Dann haben die Topklubs zuletzt die K.o.-Runde verpasst

Am Mittwochabend tritt der FC Barcelona zum letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase in München an (ab 21 Uhr live auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). Eine Niederlage gegen den FC Bayern könnte für die Katalanen das Ausscheiden nach der Vorrunde bedeuten.

Im Fernduell um Platz zwei der Gruppe liegt man aktuell zwar zwei Punkte vor Konkurrent Benfica, die Portugiesen haben mit dem Heimspiel gegen Dynamo Kiew aber die deutlich leichtere Aufgabe vor der Brust. Barcelona muss zum souveränen Tabellenführer nach München. Bereits das Hinspiel hatte man deutlich mit 0:3 verloren.

Für den FC Barcelona wäre es das erste Vorrunden-Aus seit langer Zeit. Doch die Spanier wären nicht der einzige Top-Klub, der sich in den letzten Jahren nach der Gruppenphase verabschieden musste. Nur ein einziges Team hat bisher immer die K.o.-Phase erreicht.

Das letzte Vorrunden-Aus der Top-Klubs

BORUSSIA DORTMUND: 2021/22; Gegner: Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon, Besiktas Istanbul

AC MAILAND: 2021/22; Gegner: FC Liverpool, Atletico Madrid, FC Porto

MANCHESTER UNITED: 2020/21; Gegner: Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Atalanta Bergamo

INTER MAILAND: 2020/21; Gegner: Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, Shakhtar Donezk

ATLETICO MADRID: 2017/18; Gegner: FC Chelsea, AS Rom, Qarabag FK

TOTTENHAM HOTSPUR: 2016/17; Gegner: AS Monaco, ZSKA Moskau, Bayer Leverkusen

FC LIVERPOOL: 2014/15; Gegner: Ludogorets Razgrad, Real Madrid, FC Basel

JUVENTUS: 2013/14; Gegner: Galatasaray, FC Kopenhagen, Real Madrid

MANCHESTER CITY: 2012/13; Gegner: Real Madrid, Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund

FC CHELSEA: 2012/13; Gegner: Juventus, Nordsjaelland, Shaktar D.

PARIS SAINT-GERMAIN: 2004/05; Gegner: FC Porto, FC Chelsea; ZSKA Moskau

FC ARSENAL: 2002/03; Gegner: Ajax Amsterdam, AS Rom, FC Valencia

FC BAYERN MÜNCHEN: 2002/03; Gegner: AC Mailand, RC Lens, Deportivo La Coruna

FC BARCELONA: 2000/01; Gegner: Leeds United, Besiktas Istanbul, AC Mailand

REAL MADRID: Noch nie in der Gruppenphase ausgeschieden

