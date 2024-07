Barca-Fans sammeln Geld über TikTok für Williams-Transfer

Fußballfans des FC Barcelona haben mit symbolischen Geldspenden an den offiziellen TikTok-Account des Clubs versucht, den Transfer von Spaniens EM-Helden Nico Williams zu den Katalanen zu realisieren. Der 22-jährige Angreifer von Athletic Bilbao ist nach seinen Leistungen beim Turniersieg in Deutschland bei vielen Topclubs begehrt und könnte in Barcelona mit EM-Shootingstar Lamine Yamal wiedervereint werden. Die Barca-Fans fordern jedenfalls die Flügelzange Williams/Yamal.

Aus diesem Grund sendeten Blaugrana-Anhänger Geldbeträge an den zuletzt finanziell angeschlagenen Verein. Allerdings betragen die Spenden in Form von sogenannten „Rewards“ nur fünf Cent bis einen Euro, das soziale Netzwerk behält sich außerdem einen größeren Teil davon selbst ein. Laut spanischen Medien soll die Ausstiegsklausel im Williams-Vertrag bei 58 Millionen Euro liegen, Barca verpflichtete in diesem Sommer bis dato keinen Spieler.

Barcelona fans are sending donations on TikTok to the team telling them to buy Nico Williams 😂💀 pic.twitter.com/vBBsiCjGiW — ESPN FC (@ESPNFC) July 18, 2024

(APA)/Beitragsbild: Imago