Barca festigt Platz im Spitzentrio

via

via Sky Sport Austria

Der FC Barcelona hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft seinen Platz im Spitzentrio behauptet. Gegen CA Osasuna feierten die Katalanen einen ungefährdeten 4:0 (3:0)-Erfolg und sind damit bereits seit über drei Monaten in Punktspielen ungeschlagen.

Barca hat auf Rang drei zwölf Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter und Erzrivalen Real Madrid. Die Königlichen treten erst am Montag bei Real Mallorca an.

Barcelona sorgte bei der Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League am Donnerstag beim türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Die Treffer für die Blaugrana erzielten dabei die Winterzugänge Ferran Torres mit einem Doppelpack (14., Elfmeter und 21.) und der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (27.). Nach dem Seitenwechsel trug sich auch Joker Ricard Puig (75.) in die Torschützenliste ein.

(SID) / Bild: Imago