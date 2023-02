„Barca hat Angst“ und „schenkt Real Madrid neues Leben“

Out in der Fußball-Europa-League gegen Manchester United, 0:1 in der spanischen LaLiga beim abstiegsbedrohten Team von Almeria: Nach souveränen Auftritten befindet sich der FC Barcelona aktuell im Sinkflug.

Statt den Vorsprung auf Verfolger Real Madrid, der im Derby gegen Atletico 1:1 gespielt hatte, auszubauen, schmolz dieser in der 23. Runde auf sieben Punkte. „Barca schenkt Real Madrid neues Leben“, klagte die katalanische Fachzeitung „Sport“ am Montag auf Seite eins.

Xavi: „Wir haben wirklich schlecht gespielt“

Barca-Trainer Xavi suchte nicht nach Ausreden. „Keine Entschuldigung. Wir haben wirklich schlecht gespielt“, sagte der 43-jährige Spanier und attestierte seiner Mannschaft um Mittelstürmer Robert Lewandowski die schlechteste Leistung in dieser Saison. Und das nur drei Tage nach der 1:2-Niederlage bei Manchester United, die das Out im Sechzehntelfinale der Europa League nach dem Hinspiel-2:2 im Camp Nou besiegelte. Dadurch konnten die Katalanen aus dem Punktverlust des großen Rivalen im Madrider Prestigeduell kein Kapital schlagen.

„Es ist schade, wir hatten eine große Gelegenheit“, betonte Xavi. Das wusste auch der spanische Innenverteidiger Eric Garcia, der sagte: „Wir hätten uns einen größeren Vorteil in der Liga verschaffen können, das hat nicht geklappt.“ Mit einem Plus von zehn Punkten wäre auf dem Weg zum 27. Meistertitel der Clubgeschichte wohl schon eine Vorentscheidung gefallen gewesen. Jetzt könnte vielleicht doch noch einmal Spannung in den Titelkampf kommen. „Schwindelanfall beim Spitzenreiter, Grinsen bei Real“, schrieb die Sportzeitung „As“. Die Madrider Hauptstadt-Zeitung „Marca“ verspottete den Gegner, in dem sie titelte: „Barca hat Angst.“

Lewandowski fehlt im ersten von drei „Clasicos“ innerhalb kurzer Zeit

Die Schwächephase kommt zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, warten doch in den kommenden sechs Pflichtspielen gleich drei „Clasicos“ gegen Real. Den Anfang macht am Donnerstag das Copa-del-Rey-Halbfinal-Hinspiel bei den „Königlichen“. Ungünstig für Barca ist, dass Lewandowski da wegen Oberschenkelproblemen fehlen dürfte. Der Club gab am Montag nur bekannt, dass der Stürmerstar derzeit ausfalle und auf den Platz zurückkehren werde, sobald er keine Beschwerden mehr habe.

Der 34-jährige Lewandowski ist mit 25 Toren in 31 Saisonpflichtspielen Barcas Toptorjäger. Am 19. März hat Barcelona dann gegen Real in der Liga Heimrecht, nachdem es im ersten Saisonduell am 16. Oktober 2022 eine 1:3-Niederlage gesetzt hatte. Im Supercup-Finale am 15. Jänner 2023 hatte dann Barcelona mit 3:1 triumphiert. Das Cup-Rückspiel gegen Real ist am 5. April angesetzt. „Auf uns warten ein paar schwierige Spiele“, war sich Garcia bewusst. In der Liga geht es dazwischen gegen Valencia (Sonntag), Athletic Bilbao (12. März) und Elche (2. April).

(APA) / Bild: Imago