Barca hat neuen Rechtsverteidiger im Visier

Der FC Barcelona hat noch nicht einmal alle seine Neuzugänge bei der Liga registriert, sucht aber trotzdem noch nach einer weiteren Verstärkung. Auf der Rechtsverteidigerposition sieht Trainer Xavi weiterhin Handlungsbedarf. Sergino Dest hat bei Barca keine Zukunft mehr.

„Er kennt die Situation“, betonte Xavi am Wochenende. Noch aber haben die Katalanen keinen Ersatz gefunden. Cesar Azpilicueta (Chelsea) und Juan Foyth (Villarreal) wollten die Vereine nicht oder nur zu einem überhöhten Preis abgeben. Auch BVB-Profi Thomas Meunier ist für Barca nicht zu bekommen.

Neues „Objekt der Begierde“ ist laut der Barca-nahen Sport Hector Bellerin vom FC Arsenal. Der 27-Jährige war lange Zeit bei den Gunners auf der rechten Seite gesetzt, ehe ihn im Januar 2019 ein Kreuzbandriss ausbremste. Danach fand Bellerin nicht mehr zu alter Form. In der vergangenen Saison wurde er an Betis Sevilla ausgeliehen und überzeugte dort wieder mit konstanten Leistungen. 23-mal war er für Betis im Einsatz.

Was Xavi an Bellerin schätzt: Er wurde in der Barca-Akademie ausgebildet, ehe er mit 16 Jahren zum FC Arsenal wechselte. Bellerin wäre relativ günstig zu haben, da sein Vertrag bei Arsenal nur noch ein Jahr läuft. Zunächst muss Barca erst seine anderen Herausforderungen bewältigen, die vor allem daran liegen, noch Spieler abzugeben. In den letzten Tagen des Transferfensters könnte dann aber bei Bellerin Nägel mit Köpfen gemacht werden.

(skysport.de) / Bild: Imago