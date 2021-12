Barca-Interesse an United-Star?

Wie die Mundo Deportivo berichtet, zeigt der FC Barcelona Interesse an Anthony Martial von Manchester United. Sollten die Katalanen keine Einigung mit Manchester City im Transferpoker um Wunschspieler Ferran Torres erzielen, wäre der 25-jährige United-Stürmer eine potenzielle Alternative.

Der Franzose ist vielseitig einsetzbar, er kann sowohl in der Sturmspitze als auch auf beiden Außenbahnen spielen. In Manchester ist er wegen der großen Konkurrenz in der Offensive kein Stammspieler. In der aktuellen Saison kam der schnelle Rechtsfuß bislang nur neun Mal zum Einsatz und konnte dabei lediglich einen Treffer erzielen.

Vor allem im Hinblick auf die WM in Katar wäre ein Wechsel für Martial nicht uninteressant. Da er kürzlich nicht mehr in den Kader der französischen Nationalmannschaft berufen wurde, benötigt er mehr Spielzeit, um sich wieder in den Fokus von Frankreich-Trainer Didier Deschamps zu spielen. Martials Vertrag in Manchester läuft noch bis 2024.

(skysport.de) / Bild: Imago