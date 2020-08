Barca-Keeper ter Stegen unterzieht sich Knie-OP

Nach dem 2:8-Debakel gegen den FC Bayern muss sich der deutsche Nationaltormann Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona einem Eingriff unterziehen.

Der 28-Jährige werde am Dienstag an der Patellasehne im rechten Knie operiert, teilte der Club am späten Montagabend mit. Ter Stegen habe während der abgelaufenen Saison mehrfach Probleme mit dem Knie gehabt, hieß es.

Nach Einschätzung spanischer Medien wird Ter Stegen nach dem Eingriff mindestens zwei Monate pausieren müssen. Daher werde er den für den 12. September geplanten Start in die neue Saison der Primera Division sicher verpassen, schrieb die Zeitung “Mundo Deportivo”.

“Ich werde einige Wochen zur Genesung brauchen, um zu 100 Prozent wieder zurückzukommen”, schrieb ter Stegen am Abend auf Twitter: “Ich bin ruhig und positiv, was die Situation angeht, ich werde bald zurück sein.”

Den Platz des Deutschen müssten der Brasilianer Neto oder Nachwuchstorhüter Inaki Pena einnehmen, falls im Rahmen der angekündigten “umfassenden Umstrukturierung” des Teams kein weiterer Keeper verpflichtet wird.

