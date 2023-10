Barca läuft im Clasico gegen Real in Rolling-Stones-Trikots auf

Spaniens Meister FC Barcelona wird im anstehenden Clasico gegen Erzrivale Real Madrid in Trikots mit dem berühmten Logo der Rolling Stones auflaufen. Das gaben die Katalanen rund eine Woche vor dem Duell am 28. Oktober bekannt.

Auch Barcas Frauen-Team bestreitet den Klassiker gegen die Königlichen am 19. November in den limitierten Jerseys mit dem Stones-Mund mit herausgestreckter Zunge.

Die besonderen Trikots sind in Kooperation mit der Musikstreaming-Plattform Spotify entstanden, die seit letztem Jahr Trikotsponsor des 27-maligen spanischen Meisters ist. Zuvor war das Team von Trainer Xavi bereits mit dem Logo des kanadischen Rappers Drake sowie dem der spanischen Sängerin Rosalia aufgelaufen.

Am Freitag erscheint das erste Studioalbum der Rolling Stones mit neuen Songs seit 18 Jahren. „Hackney Diamonds“ enthält zwölf neue Titel und ist auch das erste Album ohne den Stones-Schlagzeuger Charlie Watts, der vor gut zwei Jahren im Alter von 80 Jahren gestorben war.

