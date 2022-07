Barca-Legende vor Wechsel nach Mexiko

via

Der brasilianische Rechtsverteidiger Dani Alves steht offensichtlich kurz davor, sich dem mexikanischen Club UNAM Pumas anzuschließen.

„Ich bin hier im Flugzeug, wir sehen uns ganz bald“, sagte Alves in einem Video auf seinem Instagram-Account am Freitag auf Spanisch. „!Vamos, Pumas, vamos!! (Auf geht’s, Pumas, auf geht’s!) „Dani Alves, wir erwarten Dich“, hieß es wiederum in einem Tweet des Klubs aus Mexiko-Stadt, der zu den vier großen Fußballvereinen Mexikos gehört.

Brasilianische und mexikanische Medien hatten zuvor berichtet, dass der 39-Jährige nach seinem Abschied vom FC Barcelona im Juni ein Angebot der Pumas angenommen habe. Alves war vor seiner Rückkehr zu Barcelona im Winter vereinslos gewesen, sein Vertrag beim FC Sao Paulo war zuvor im September vergangenen Jahres aufgelöst worden. Der ehemalige Nationalspieler Brasiliens war unter anderem auch für Juventus Turin und Paris Saint-Germain aktiv.

