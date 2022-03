Barca mit Spielmacher-Talent einig

Der FC Barcelona steht kurz davor, Pablo Torre von Racing Santander zu verpflichten. Mit dem 18-jährigen Mittelfeldspieler sei sich Barca laut Berichten der AS und Marca bereits einig. Es stehe nun noch die Einigung mit dem Klub aus.

Torre besitzt bei Santander eine Ausstiegsklausel von zehn Millionen Euro. Diesen Preis wolle Barcelona aber noch etwas drücken. Es heißt auch, dass Racing wohl nicht auf die vollen zehn Millionen Euro poche. Somit scheint eine Einigung nicht unwahrscheinlich.

Torre hat sich in dieser Saison bei Racing Santander durchgesetzt. In 23 Spielen kommt der Youngster auf sechs Tore und sieben Assists. Die Katalanen wollen ihn zunächst für die zweite Mannschaft anmelden, ihn gleichzeitig aber auch an die Profis heranführen und ihm so insgesamt viel Spielzeit verschaffen.

Auch Real Madrid und Real Sociedad San Sebastian zeigten zuletzt Interesse, das Rennen hat aber wohl nun der FC Barcelona gemacht.

Bild: Imago