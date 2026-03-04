Barca nimmt angeblich neuen Verteidiger ins Visier

Der FC Barcelona sucht für die kommende Saison dringend einen neuen Innenverteidiger. Traumziel ist und bleibt Inters Alessandro Bastoni, aber der Italiener ist möglicherweise zu teuer für die Blaugrana.

Als Ersatz kristallisiert sich laut der Sport nun immer mehr der Name Micky van de Ven von Tottenham Hotspur heraus. Demnach ist Barca bereit, seine Bemühungen zu intensivieren und hatte zuletzt auch schon Scouts in London, um den 24-Jährigen zu beobachten.

Gerüchte um einen Abgang des Linksfußes gib es schon länger, da die Spurs in der Liga den eigenen Erwartungen meilenweit hinterher laufen.

(Red.)

Bild: Imago