Barca präsentiert neues Heim-Trikot

Der FC Barcelona hat das Heim-Trikot für die Saison 2022/23 vorgestellt.

Auffällig ist der neue Brustsponsor, der die Match-Kits ziert. Mit dem Musik-Streaminganbieter Spotify hat der finanziell-angeschlagene Verein einen neuen Hauptsponsor.

👀 When Xavi first lays eyes on the new kit … pic.twitter.com/AGYFbFwmu1

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2022