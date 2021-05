Barca präsentiert Sondertrikot für Meister-Duell gegen Atletico

Der Meisterkampf in der spanischen La Liga spitzt sich zu, vier Teams machen sich berechtige Hoffnungen auf den Titel. Dazu gehört auch der FC Barcelona, der sich im vorentscheidenden Duell mit Atletico Madrid in einem Sondertrikot präsentiert.

Die Katalanen werden am Samstag gegen die Elf von Trainer Diego Simeone im exklusiven Blaugrana/Senyera-Trikot auflaufen. Das Jersey kombiniert die Farben der Blaugrana mit den Streifen der katalanischen Flagge.

💪🟦🟥 This is the jersey we’ll be wearing for #BarçaAtleti on Saturday. 🔥 pic.twitter.com/HLe6u2tKMf

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 3, 2021