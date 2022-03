Barca-Präsident stellt klar: Noch keine Verhandlungen wegen Haaland

Der FC Barcelona macht kein Geheimnis daraus, dass man sich im Sommer gerne mit Erling Haaland von Borussia Dortmund verstärken möchte. Barca-Präsident Joan Laporta machte nun aber deutlich, dass es bisher noch keine Verhandlungen bezüglich einer Verpflichtung des Norwegers gegeben haben:

„Wir arbeiten in Absprache mit dem Trainer und den Fußballdirektoren an einer Reihe von Spielern, die den Kader in der nächsten Saison verbessern könnten. Wir planen für die nächste Saison, aber es hat keine Verhandlungen gegeben – kein Treffen, keine Verhandlungen, nichts“, so Laporta, der zudem klarstellte, dass Barca zuerst auf den BVB zugehen würde und erst danach mit dem Haaland-Camp sprechen würde.

„Bei Barca verhandeln wir nicht mit dem Spieler“, so Laporta zu Reportern. „Wenn wir verhandeln müssen, tun wir das mit dem Verein, in diesem Fall mit Borussia Dortmund.“

(skysport.de) / Bild: Imago