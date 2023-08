Barca siegt dank zwei späten Toren

Dank zweier später Treffer hat der FC Barcelona am Sonntag einen verunglückten Saisonstart abgewendet.

Beim 2:0-(0:0)-Heimsieg über Cadiz erlöste Pedri nach Vorlage von Neo-Barca-Kicker Ilkay Gündogan die Katalanen in der 82. Minute, Ferran Torres fixierte in der Nachspielzeit dank „Assistent“ Robert Lewandowski den Endstand (94.). Eine Woche nach dem 0:0 bei Getafe war es in der zweiten Runde von La Liga der erste Sieg für die Elf von Trainer Xavi Hernandez.

(APA)

Bild: Imago