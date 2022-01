Barca-Spieler per Leihe zu Hertha BSC?

via

via Sky Sport Austria

Oscar Mingueza vom FC Barcelona muss sich in letzter Zeit immer wieder mit der Ersatzbank der Katalanen zufrieden geben. Daher scheint ein Abschied im Januar-Transferfenster durchaus möglich. Eine Leihe ist im Gespräch.

Bereits im Sommer soll Borussia Dortmund an dem 22-Jährigen Interesse gezeigt haben. Nun ist laut Berichten der Mundo Deportivo ein weiterer Bundesligist im Gespräch: Hertha BSC soll bereits vorstellig geworden sein. Zudem sind auch der FC Valencia, Celta Vigo und RCD Mallorca an den Innenverteidiger interessiert.

Ein Wechsel nach Berlin ist aktuell aber keine Option heißt es in Spanien.

(skysport.de) / Bild: Imago