Barca-Star Yamal zum Spieler der Saison in Spanien gewählt

Lamine Yamal, Jungstar von Spaniens Meister FC Barcelona, ist zum Spieler der abgelaufenen Saison gekürt worden.

Das gab die Liga am Freitag bekannt. Der 18-jährige Offensivmann war der erste Kicker, der in einer Saison dreimal die Auszeichnung „Spieler des Monats“ gewann. Die Spielzeit schloss er mit 16 Toren und 11 Vorlagen ab. Sein deutscher Coach Hansi Flick war bereits am Donnerstag zum Trainer des Jahres ernannt worden.

Wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel bestritt Yamal seit April kein Spiel mehr. Befürchtet wurde, dass er Spanien in den WM-Gruppenspielen nicht zur Verfügung steht. Teamchef Luis de la Fuente stellte am Mittwoch aber einen Einsatz zum Auftakt am 15. Juni gegen Kap Verde in Aussicht – „vielleicht für ein paar Minuten“.

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