Barca sucht Ersatz für ter Stegen: Ex-Juve-Goalie eine Option?

Marc-Andre ter Stegen wird nach dem Riss seiner Patellasehne in dieser Saison wohl nicht mehr für den FC Barcelona auflaufen können. Nach Sky-Informationen ist mittlerweile klar, dass die Katalanen einen neuen Torhüter verpflichten werden. Prominente Namen werden gehandelt.

Der FC Barcelona führt die Tabelle in LaLiga mit sechs Siegen aus sechs Spielen bei beeindruckenden 22:5 Toren souverän an. Nach Party ist in der katalanischen Metropole derzeit aber niemandem zumute. Nachdem namhafte Stars wie Frenkie De Jong, Gavi, Ronald Araujo, Marc Bernal, Andreas Christensen oder Dani Olmo ohnehin noch lange fehlen, wurde das pralle Barca-Lazarett beim 5:1-Auswärtssieg beim FC Villarreal auch noch um den deutschen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen erweitert. Der 32-Jährige riss sich die Patellasehne und fällt rund acht Monate aus.

Pena bei Flick hoch im Kurs

Ersatzmann Inaki Pena genießt bei Trainer Hansi Flick einen guten Ruf und rückt erstmal zwischen die Pfosten. „Inaki macht seine Sache sehr gut, sowohl in der Vorbereitung als auch in der Saison arbeitet er sehr professionell“, betonte der deutsche Coach. Und weiter: „Inaki ist voll konzentriert und bereit zu spielen. Wir verspüren keinen Druck, wir fühlen uns wohl mit Inaki.“

Bereits in der vergangenen Spielzeit vertrat der 25-Jährige den Deutschen zehn Mal, als dieser mit einer Rückenverletzung länger aussetzen musste. Sechs Partien gewann Barca damals mit Pena im Tor, holte zudem zwei Remis und verlor nur gegen Girona und Villarreal. Pena hielt dabei zwei Mal seinen Kasten sauber.

Neuer Torwart soll kommen

Dennoch wird Barca nach Sky-Informationen auf jeden Fall noch einen neuen Schlussmann verpflichten. Unklar ist nur, ob ein Ersatz sofort kommt oder man erst im Januar nachlegt. Bei der ersten Variante wären nur vertragslose Spieler eine Option. Doch davon gibt es einige und mit Claudio Bravo brachte sich ein Ex-Barca-Star bereits selbst ins Gespräch.

„Wenn mich Barcelona anruft, werde ich kommen“, erklärte der mittlerweile 41-Jährige bei Winwin, nachdem er seine Karriere Ende August eigentlich schon beendet hatte. Ob der Chilene tatsächlich ein Kandidat ist, ist unklar. Der ehemalige Liverpool-Keeper Loris Karius und Ex-Real-Schlussmann Keylor Navas wurden Barca auf jeden Fall angeboten. Karius ist allerdings derzeit keine ernsthafte Option und bei Navas gibt es leise Skepsis wegen seiner Vergangenheit bei den Königlichen.

Lewandowski-Landsmann als Lösung?

Ein Thema ist nach Sky-Informationen dagegen Wojciech Szczesny. Der Pole ist gut befreundet mit Robert Lewandowski und soll mit dem Torjäger bereits in Kontakt stehen. Nachdem sein Vertrag bei Juventus im Sommer nicht verlängert wurde, beendete der 34-Jährige nach der Euro eigentlich seine Karriere, könnte aber für Barca den Rücktritt vom Rücktritt vollziehen.

(skysport.de)

Bild: Imago