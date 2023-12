Barca und City buhlen um Top-Talent aus Argentinien

Neben einigen deutschen Weltmeistern hat sich bei der U17-WM in Indonesien besonders das argentinische Supertalent Claudio Echeverri ins Rampenlicht gespielt. Der Kapitän der U17-Nationalmannschaft erzielte in den sieben WM-Partien sechs Scorerpunkte und schoss sich auf den Radar zahlreicher europäischer Topklubs.

Echeverri spielt in seiner Heimat bereits in der Profi-Mannschaft von River Plate und soll nun nach Europa gelockt werden. Laut Forbes zählt unter anderem der FC Barcelona zu den Interessenten, der nun angeblich auch als erster Topklub Nägel mit Köpfen machen und ein erstes Angebot abgeben will.

Die Blaugrana hoffen dem Vernehmen nach, dass sie für den Youngster die Ausstiegsklausel ziehen können, die angeblich bei etwa 25 Millionen Euro liegt.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, ist auch Manchester City stark einem Transfer des Argentiniers interessiert. Die Skyblues sollen angeblich ein Treffen mit River Plate terminiert haben und Echeverri per Leihe zunächst in Argentinien bei seinem Heimatverein weiter reifen lassen wollen.

(Red.)

Bild: Imago