Barca und Real buhlen offenbar um United-Star

via

via Sky Sport Austria

Mittelfeldspieler Bruno Fernandes ist erst zu Anfang des Jahres für 55 Millionen Euro zu Manchster United gewechselt. Nach Informationen der Sun, werden Real Madrid und der FC Barcelona offenbar um die Dienste des 26-Jährigen kämpfen.

Der portugiesische Nationalspieler steht noch bei Man United bis 2025 unter Vertrag. In der aktuellen Saison stand der Mittelfeldmann bisher immer in der Anfangsformation. In 26 Premiere-League-Spielen schoss Fernandes 14 Treffer und bereitete zehn weitere vor.

(SkySport.de)

Beitragsbild: Getty