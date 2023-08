Barca verpasst Sieg zum Liga-Auftakt

Der FC Barcelona hat zum Start der spanischen Liga einen Sieg verpasst.

Die Katalanen kamen beim FC Getafe nicht über ein 0:0 hinaus. In einer hitzigen Partie wurde Raphinha (42.) in der ersten Hälfte aufgrund einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen. Nach der Pause musste auch ein Getafe-Spieler mit Gelb-Rot in die Kabine. Auch Barcelona-Trainer Xavi musste 20 Minuten vor Spielende wegen zu heftiger Proteste auf die Tribüne.

Ilkay Gündogan feierte bei Barca sein Debüt und wurde in der 79. Minute ausgewechselt.

Bereits am Samstag hatte Rekordchampion Real Madrid mit David Alaba bei Athletic Bilbao 2:0 (2:0) gewonnen.

(Red.)

Bild: Imago