Barca verpflichtet “zweiten” Demir aus der Türkei

Der FC Barcelona und der Name Demir – das passt offenbar. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet verstärken sich die Katalanen mit Emre Demir (17) von Kayserispor.

Der offensive Mittelfeldspieler wechselt zur Saison 2022/23 nach Barcelona. Das türkische Talent hat vor wenigen Stunden einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet und soll für Barcelona B spielen. Emre Demir ist nicht mit ÖFB-Youngster Yusuf Demir verwandt.



Official. Barcelona and Kayserispor have reached an agreement for the transfer of Emre Demir, contract until June 2027. 🔴🇹🇷 #FCB #Barça pic.twitter.com/nOhssLo1pr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2021