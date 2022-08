Barca-Verteidiger wechselt nach Italien

Der französische Weltmeister Samuel Umtiti wechselt per Leihe vom FC Barcelona nach Italien zu Serie-A-Aufsteiger US Lecce. Der 28-Jährige war zuletzt von Xavi nicht mehr berücksichtigt worden und geht für ein Jahr zum Serie-B-Meister der vergangen Saison.

Umtiti kam 2016 von Olympique Lyon zu Barca. Für die Katalanen absolvierte der Verteidiger insgesamt 133 Spiele, wurde dabei zweimal spanischer Meister und dreimal Pokalsieger.

Agreement with Unione Sportiva Lecce for loan of Umtiti until 30 June 2023

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2022