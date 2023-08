Barca-Vize bestätigt: Dembele-Transfer kurz vor dem Abschluss

Ousmane Dembele wird den FC Barcelona verlassen und für rund 50 Millionen Euro zu Paris St. Germain wechseln, aber noch gibt es immer noch keine offizielle Bestätigung für den Deal.

Platzen wird der Transfer aber wohl dennoch nicht, wie Rafa Yuste, Vizepräsident bei Barca am Dienstag erklärte: „Wir stehen kurz davor, den Transfer zwischen Dembele und Paris Saint-Germain unter Dach und Fach zu bringen, denn alle Parteien wollen ihn so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen“, so Yuste am Rande des Testspiels gegen Tottenham Hotspur.

Und weiter: „Dembele ist heute Abend nicht bei uns, da wir hoffen, die Angelegenheit bald zu klären. Wir sind dran.“

(skysport.de) / Bild: Imago