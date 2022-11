Barca vor Verlängerung mit Leistungsträger

Der FC Barcelona steht offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung mit Marcos Alonso. Laut der spanischen Zeitung Mundo Deportivo soll es bereits fortgeschrittene Verhandlungen mit dem Spanier geben.

Der 31-Jährige hatte in der Vergangenheit bereits betont, bei den Katalanen bleiben zu wollen. Der Linksverteidiger wechselte im Sommer ablösefrei vom FC Chelsea zur Blaugrana und unterschrieb einen Einjahresvertrag.

Alonso stand in fünf von sechs Champions-League-Spielen in der Startelf. In der Liga kommt der Verteidiger auf sieben Einsätze. In den letzten fünf Partien war er vier Mal in der Startelf.

Bild: Imago