Barca will Legende schnellstmöglich loswerden

Der FC Barcelona befindet sich nach wie vor im Umbruch. In diesem gilt es für die Katalanen, weiter Gehalt einzusparen. Die spanische Sport berichtet, dass Barca bis zur Saison 2024/25 rund 155 Millionen Euro an Einsparungen erzielen will.

Ein Spieler, der dazu in Form eines Abgangs beitragen soll, ist Vereinslegende Gerard Pique. Wie das spanische Blatt berichtet, wollen die Katalanen den Innenverteidiger, der noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, so schnell wie möglich loswerden möchte.

Der vierfache Champions-League-Gewinner gehört bei Barca zu den Topverdienern, spielt sportlich aber keine große Rolle mehr. Auch bei den Fans scheint der 35-Jährige immer mehr in Ungnade zu fallen. Bei seinem Auftritt gegen den FC Villarreal (3:0) wurde Pique von den eigenen Fans ausgepfiffen.

Die Verantwortlichen bei Barca versuchen Pique nun zu überzeugen, möglichst schnell einen Schlussstrich unter das Kapitel Barcelona zu ziehen, um sein Vermächtnis nicht gänzlich zu zerstören.

