Barca will wohl Klublegende loswerden

Gerard Pique hat beim FC Barcelona eine Ära geprägt, trägt seit 2008 das Trikot der Blaugrana. Sein Vertrag ist noch bis 2024 gültig, ein vorzeitiges Ende scheint aber nicht mehr ausgeschlossen. Wie die spanische Sport berichtet, hoffen die Katalanen, dass sich Pique früher in den Ruhestand begibt.

Der spanische Innenverteidiger ist nur noch Ergänzungsspieler, kommt nach den Transfers von Andreas Christensen und Jules Kounde kaum mehr zum Zug. Der Klub kommentierte der Zeitung angeblich, dass Pique sportlich nicht mehr wertvoll sei und wirtschaftlich schaden würde. Pique ist bei den Katalanen einer der Bestverdiener.

Der Weltmeister von 2010 betonte in der Vergangenheit schon häufiger, dass er ein Karriereende in Erwägung zieht, wenn er nicht mehr gebraucht wird. In der laufenden Saison stand Pique nur einmal in der Startelf.

(skysport.de) / Bild: Imago