Barca will wohl Supertalent langfristig binden

Der FC Barcelona plant laut Mundo Deportivo, sein nächstes Supertalent langfristig an sich zu binden.

Dem Bericht zufolge wird Dro Fernandez zu seinem 18. Geburtstag am 12. Januar ein neuer Vertrag vorgelegt. Das aktuelle Arbeitspapier des Teenagers ist noch bis zum Sommer 2027 gültig.

Ähnlich war Barca in der jüngeren Vergangenheit mit Lamine Yamal und Pau Cubarsi verfahren. Beide heute 18-Jährige sind absolute Leistungsträger unter Trainer Hansi Flick und sind zwei Gesichter der Gegenwart und Zukunft der Katalanen.

Fernandez soll im Idealfall einen identischen Weg einschlagen. Der offensive Mittelfeldspieler zählt seit dieser Saison zum Profikader und kam bislang in fünf Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei gelang dem jungen Spanier in der Champions League sogar eine Vorlage.

(skysport.de) Foto: Imago