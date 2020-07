Barcas ter Stegen droht Operation – Verlängerung steht bevor

via

Barcelonas Torhüter Marc-Andre ter Stegen erwägt wohl, sich einer Operation zu unterziehen. Danach winkt eine Vertragsverlängerung.

Schon seit langem quält sich ter Stegen mit Problemen an der Patellasehne im rechten Knie herum. Wegen anhaltender Beschwerden scheint der deutsche Nationaltorhüter deshalb darüber nachdenken, sich einer Operation zu unterziehen. Das berichtet die spanische Zeitung AS.

Demnach stehe eine Entscheidung allerdings noch aus, weil die Operation einen Ausfall von drei bis vier Monaten nach sich ziehe. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Champions League scheint ein Eingriff daher nicht vor Ende August zur Debatte zu stehen.

Ter-Stegen-Verlängerung soll bald erfolgen

Noch müssen sich die Katalanen jedoch für das Final-Turnier in Lissabon qualifizieren. Im Hinspiel des Achtelfinals gegen den SSC Neapel kam Barcelona nicht über ein 1:1 hinaus, hat im Rückspiel am 8. August also noch eine große Hürde zu nehmen.

Unabhängig vom Ausgang der Königsklasse und ter Stegens Knie-Problemen sollen laut einem Bericht des spanischen Blattes Mundo Deportivo derzeit Verhandlungen zwischen dem 28-Jährigen und dem Verein laufen. Zuletzt sei man in Bezug auf eine baldige Vertragsverlängerung einen großen Schritt weiter gekommen zu sein. Spätestens zu Beginn der neuen Spielzeit soll der bis Sommer 2022 datierte Kontrakt ausgeweitet werden.

