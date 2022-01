Barcas Trainer Xavi hat wohl Liverpool-Star im Visier

Naby Keita wird wieder einmal mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Der FC Barcelona soll sein Interesse am Liverpooler Mitelfeldspieler bekundet haben, berichtet das Liverpool Echo. Der Nationalspieler aus Guinea ist seit seinem Wechsel von RB Leipzig nach Anfield für 60 Millionen Euro im Sommer 2018 mal mehr, mal weniger in Form. Von 2014 bis 2016 war der Keita beim FC Red Bull Salzburg unter Vertrag.

Keita konnte sich noch nicht lange im Team von Jürgen Klopp etablieren, wobei Verletzungen eine wichtige Rolle bei der mangelnden Spielzeit des Mittelfeldspielers spielen. Die aktuelle Saison war wohl eine von Keitas beständigsten in seinen viereinhalb Jahren in Anfield.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago