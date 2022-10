Barcas Winterfahrplan: Diese drei Spieler sollen kommen

via

Der FC Barcelona hat im Transfersommer trotz der schwierigen finanziellen Situation seinen Kader kräftig aufgerüstet. Dennoch haben die Verantwortlichen der Katalanen in dieser Saison noch immer personell viel vor. Gleich drei neue Stars sollen kommen, am besten schon im Winter.

Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie, Jules Kounde, Andreas Christensen, Hector Bellerin, Marcos Alonso.

Die Liste der prominenten Neuzugänge, mit der der FC Barcelona seinen Kader im Sommer verstärkt hat, ist beeindruckend. Doch damit soll noch längst nicht Schluss sein. Denn obwohl La-Liga-Präsident Javier Tebas jüngst angekündigt hatte, dass die Katalanen ihre Gehälter weiter kürzen müssen, wollen die Barca-Bosse weiter Spieler verpflichten.

Bereits im Winter sollen nach Sky Infos zwei Defensivspezialisten und ein Spielmacher den Weg in den Nordosten Spaniens finden, um Barcelona noch konkurrenzfähiger zu machen. Die Barca-Bosse wollen am Saisonende Titel feiern und Trainer Xavi dafür den bestmöglichen Kader zusammenstellen. Vor allem für die Kaderbreite sollen für die lange Spielzeit Verstärkungen her.

Pique-Ersatz soll kommen

In der Innenverteidigung hatte Barcelona für diese Saison Kounde und Christensen geholt. Beide haben sich schnell zu Leistungsträgern entwickelt. Zudem steht mit Eric Garcia noch ein weiterer Mann für die Abwehrmitte, der viel Potenzial hat, im Kader. Routinier Gerard Pique, den Xavi kaum noch berücksichtigt, soll hingegen im Sommer gehen.

Barcelona sucht bereits nach einem Pique-Nachfolger und möchte diesen so schnell wie möglich holen. Ein erfahrener Innenverteidiger, der sich auch mit einer Backup-Rolle zufriedengibt, soll kommen. Objekt der Begierde ist Inigo Martinez. Der 31-jährige Spanier spielt bei Athletic Bilbao, wo sein Vertrag im Sommer ausläuft.

Es haben bereits Gespräche zwischen Spieler und Barcelona stattgefunden, Martinez würde auch gerne zu Barca wechseln. Das Problem: Martinez ist absoluter Führungsspieler in Bilbao. Ein Wechsel im Winter ist daher so gut wie ausgeschlossen. Daher deutet derzeit alles auf einen ablösefreien Transfer im kommenden Sommer hin.

Rechtsverteidiger im Blick

Ähnlich verhält sich die Situation beim zweiten Wunschspieler: Diogo Dalot soll die Position als Rechtsverteidiger bei den Katalanen trotz der Verpflichtung von Bellerin noch einmal verstärken. Aufgrund von Mangel an Alternativen musste Innenverteidiger Kounde bereits des öftern hinten rechts aushelfen. Allerdings ist der 23-jährige Portugiese Dalot, dessen Vertrag bei Manchester United im Sommer endet, ebenfalls Stammkraft bei seinem aktuellen Klub.

Ein möglicher Dalot-Wechsel im Winter ist daher analog zu Martinez laut Sky Transferexperte Marc Behrenbeck „eher unwahrscheinlich“. Mit dem derzeit verletzen Aaron Wan-Bissaka in der Hinterhand wäre United allerdings zumindest bereits für einen möglichen Dalot-Abschied gerüstet. Außerdem haben die Red Devils nach Sky Informationen Interesse an Leverkusens Jeremie Frimpong.

Die größte Lücke, die Barcelona spätestens im Sommer füllen muss, ist aber zweifelsohne die, die Sergio Busquets hinterlässt. Seit 2008 war der Spielmacher im Barca-Zentrum gesetzt und hatte unter anderem an den drei Triumphen in der Champions League (2009, 2011, 2015) einen großen Anteil. Kapitän Busquets wird die Katalanen im Sommer verlassen, eine große Ära wird damit zu Ende gehen.

Busquets-Nachfolger gesucht

Mit Frenkie de Jong, Pedri, Gavi sowie Neuzugang Kessie ist Barcelona im Mittelfeldzentrum zwar gut aufgestellt, ein neuer Spielmacher, der das Spiel wie Busquets aus der Tiefe aufzieht, würde Barca allerdings gut zu Gesicht stehen. Interesse besteht an Andrey Santos. Der 18-jährige Brasilianer spielt noch in der Heimat für Vasco da Gama.

Allerdings würde Santos, der auch im Winter bereits kommen soll, Barca nicht auf Anhieb verstärken können. Santos, dessen Marktwert bei rund fünf Millionen Euro liegt und dessen Vertrag in Brasilien noch bis 2027 datiert ist, wäre ein Perspektivspieler, der herangeführt werden müsste. Alternativ hat Barca Chelseas Jorginho im Visier, dessen Kontrakt bei den Blues im Sommer ausläuft.

Während die Verpflichtungen von Martinez und Dalot also zumindest für den Winter wohl eher nur Wunschvorstellung bleiben, ist ein Santos-Wechsel durchaus realistisch. Der Brasilianer hätte dadurch im Schatten Busquets etwas mehr Zeit, sich auf die große Aufgabe in Barcelona vorzubereiten. Neben den drei Wunschkandidaten möchten die Katalanen übrigens auch noch einen Backup für Robert Lewandowski im Sturmzentrum verpflichten. Allerdings hat diese Position die geringste Priorität.

