Barcas Wunschtransfer: Messi lässt seine Kontakte spielen

Top-Stürmer Lautaro Martinez ist das Transferziel Nummer eins des FC Barcelona in diesem Sommer. Der Argentinier in Diensten von Inter Mailand soll in der nächsten Saison das Trikot der Katalanen tragen – zumindest wenn es nach dem Wunsch aller Beteiligten geht.

Damit dieses teure Unterfangen – Martinez hat eine Ausstiegsklausel über 111 Millionen Euro – gelingt, hilft auch Top-Star Lionel Messi mit und greift persönlich zum Hörer. Die beiden Landsmänner tauschten sich im März über eine potenziell gemeinsame Barca-Zukunft aus. Das berichtet die As. Der Mailänder Angreifer soll von dieser Idee begeistert sein.

