Barcelona bestätigt: Lange Pause für Bonmatí

Weltfußballerin Aitana Bonmatí ist nach ihrem Wadenbeinbruch erfolgreich operiert worden. Das bestätigte der FC Barcelona am Dienstag. Laut Klubangaben werde die spanische Nationalspielerin rund fünf Monate ausfallen. Die Verletzung erlitt Bonmatí am Sonntag im Training der Spanierinnen vor dem Final-Rückspiel der Nations League gegen Deutschland.

„Die Operation ist gut verlaufen, und jetzt ist es an der Zeit, mich körperlich und mental wieder aufzubauen“, schrieb die dreimalige Ballon-d’Or-Gewinnerin bei Instagram. Sie sei „überzeugt, dass es eine lehrreiche Erfahrung sein wird“.

Bonmatí im Training verletzt

Bonmatí hatte die Einheit nach einem Sturz „mit Schmerzen beendet“, wie der spanische Verband mitteilte. Untersuchungen ergaben anschließend die Diagnose „Fraktur der linken Fibula“. Die 27-Jährige hatte am Freitag beim 0:0 im Hinspiel gegen die deutschen Fußballerinnen noch auf dem Platz gestanden.

Die Weltfußballerin dürfte Barcelona frühestens im Endspurt dieser Saison wieder zur Verfügung stehen. Die Liga läuft bis Ende Mai, das Finale der Champions League wird im selben Monat ausgetragen.

