Barcelona bleibt trotz Ter-Stegen-Schock in La Liga weiter makellos

Der FC Barcelona hat in der spanischen La Liga den sechsten Sieg im sechsten Spiel eingefahren. Einen Verletzungsschock gab es um Keeper Marc-Andre ter Stegen.



Das Team von Trainer Hansi Flick gewann am Sonntag auswärts beim zuvor noch ungeschlagenen FC Villarreal mit 5:1 (2:1). Robert Lewandowski (20., 35.) und Raphina (75., 83.) trafen jeweils doppelt, zudem steuerte Pablo Torre (58.) ein Tor bei. In der Tabelle liegt Barca vier Punkte vor Rivale Real Madrid an der Spitze.

Sorge um Ter Stegen

DFB-Torhüter ter Stegen ist vor der Pause auf einer Trage ausgewechselt worden. Offenbar ist das Knie betroffen. Der Barcelona-Keeper ist bei einer Ecke unglücklich mit dem rechten Bein aufgetreten, nachdem er sich einen Ball aus der Luft geschnappt hat. Daraufhin musste er direkt mit einer Trage vom Feld geführt werden. Für ihn kam beim Stand von 2:1 für die Katalanen Inaki Pena in die Partie. Eine offizielle Diagnose stand zunächst aus.

Erst Ende August war der 42-malige Nationalspieler durch den Rücktritt von Manuel Neuer zur deutschen Nummer eins aufgestiegen.

(APA) / Bild: Imago