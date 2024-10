Barcelona feiert Kantersieg gegen Young Boys Bern

Der frühere Bayern-Trainer und DFB-Teamchef Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona den ersten Sieg in der UEFA Champions League gefeiert. Der spanische Fußball-Spitzenklub setzte sich ohne große Probleme 5:0 (3:0) gegen die Young Boys Bern durch.

Barcelona, das den Auftakt in der Königsklasse bei der AS Monaco (1:2) verloren und am vergangenen Wochenende auch die erste Niederlage in der Liga kassierte hatte, ließ gegen den Schweizer Meister früh keinen Zweifel am Sieg aufkommen. Der ehemalige Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (8./51.), Raphinha (34.) und Inigo Martinez (37.) erzielten die Tore für die Gastgeber, Berns Jaouen Hadjam (81.) unterlief zudem ein Eigentor.

(Red.)

Bild: GEPA