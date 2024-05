Barcelona gegen Lyon als Klassiker im Frauen-Champions League-Finale

Das Finale der Frauen-Fußball-Champions-League am Samstag (18.00 Uhr) in Bilbao verspricht viel Spannung. Titelverteidiger Barcelona trifft auf Rekordsieger Lyon und damit einen echten Angstgegner. Von den vier bisherigen Duellen gegeneinander in der Königsklasse hat Lyon alle gewonnen, darunter auch zwei Endspiele. Barcelona hingegen steht zum vierten Mal in Folge im Finale und würde mit einem Erfolg zum dreifachen Titelgewinner werden.

Auf die Spanierinnen wartet beim Finale im eigenen Land allerdings ein hartes Stück Arbeit, der achtfache Titelträger aus Frankreich ist in der diesjährigen Champions-League-Kampagne noch ungeschlagen und feierte in der Gruppenphase unter anderem zwei Siege gegen St. Pölten.

„Für mich sind Barça und Lyon ohne jeden Zweifel die beiden besten Teams in Europa, aufgrund der individuellen Qualität, die beide Mannschaften besitzen“, wird Barcelonas Trainer Jonatan Giraldez auf der UEFA-Website zitiert. Alle vier bisherigen Duelle gegeneinander konnte Lyon für sich entscheiden, auch die beiden Finali 2019 (4:1) und 2022 (3:1). Dennoch ist Trainerin Sonia Bompastor vor Barcelona gewarnt: „Wir wissen, dass es eine große Herausforderung für uns wird. Es wird ein enges Spiel, bei dem jedes Detail zählt.“

Vergangenes Wochenende tankten beide Teams mit Titelgewinnen Selbstvertrauen. Lyon triumphierte im Play-off-Finale der französischen Liga mit 2:1 über Paris St. Germain, Barcelona gewann den spanischen Cup durch ein 8:0 gegen Real Sociedad. In den vergangenen acht Jahren gewann immer eines der beiden Teams die Champions League, diese Serie bleibt bestehen. Die triumphierende Mannschaft darf sich außerdem über das Triple freuen, beide Clubs sind sowohl Meister als auch Cupsieger in den jeweiligen Ländern.

