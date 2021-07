Barcelona gewinnt bei erstem Demir-Auftritt

Der FC Barcelona ist mit einem Sieg in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Beim 4:0-Sieg gegen Gimnàstic de Tarragona wirkte auch Österreichs Legionär Yusuf Demir 45 Minuten lang erstmals im Dress der Katalanen mit.

In der torlosen ersten Spielhälfte fiel die Rapid-Leihgabe in der Offensive auf und bildete mit den Youngsters Jordi Escobar und Peque die vorderste Reihe. Auffälligste Aktion war aber ein Platzverweis für Gimnastics Alex Quintanilla, bei einem Freistoß erhielt Miralem Pjanic den Vortritt. In der Halbzeitpause wechselte Barca die gesamte Mannschaft, statt Demir bekam Hiroaki Abe Spielzeit.

In der zweiten Spielhälfte entschieden ein Hattrick von Rey Manaj sowie ein Tor von Alex Collado die Partie. Beide Profis sind wie Demir eigentlich im Kader der zweiten Mannschaft gelistet, könnten aber in der Vorbereitung weitere Einsatzminuten erhalten.

Für Barcelona B ist Demir im weiteren Verlauf der Vorbereitung vorgesehen, aktuell trainiert der Wiener jedoch mit dem Team von Ronald Koeman. Bereits in drei Tagen steht das nächste Testspiel gegen Zweitligist Girona am Programm. Am 4. August gastiert Barcelona dann in Salzburg.

“Best of” Yusuf Demir | Rapid Wien | Saison 2020/21

(Red/APA.)

Beitragsbild: Imago.