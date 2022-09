Barcelona holt neuen Rechtsverteidiger – Depay bleibt

via

Der FC Barcelona hat gestern spät, aber noch vor Ende des Transferfensters die Verpflichtung von Hector Bellerin bekanntgegeben. Nach 11 Jahren beim Arsenal FC wechselt der Spanier nun zurück zum Club seiner Jugend.

Der 27-Jährige wurde in Barcelona geboren und spielte in seiner Jugend bereits in der Akademie der Blaugrana, ehe er mit 16 Jahren nach London wechselte. Er kam insgesamt auf 239 Einsätze und gewann den FA Cup drei Mal und den Community Shield zwei Mal.

Im weiteren Verlauf des Transferfensters gab Memphis Depay bekannt, doch beim FC Barcelona zu bleiben. Um den Niederländer gab es einige Gerüchte, unter anderem soll Juventus interessiert gewesen sein, er entschied sich jedoch trotzdem bei den Katalanen zu bleiben.

